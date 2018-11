Adidas ufficializza le scarpe dedicate a Vegeta, Gohan e Majin Bu di Dragon Ball Z

Vediamo cosa ci propone Adidas nella sua nuova serie speciale di calzature dedicate alla serie di Dragon Ball Z, in particolar modo quelle fatte per rappresentare un omaggio a personaggi come Vegeta, Gohan e Majin Bu.

Come tutti gli appassionati sapranno, il franchise di Dragon Ball va molto oltre la semplice scrittura di manga o la produzione di adattamenti animati. Una messe inconcepibile di prodotti dedicati, di accessori e di indumenti è in continuo arrivo sul mercato, per soddisfare il bisogno dei fan. Questo lo possiamo notare anche dando uno sguardo all'ultima serie speciale di calzature che Adidas ha dedicato ad alcuni dei guerrieri più in vista di Dragon Ball Z.

Come potete vedere dall'immagine nella pagina (che rappresenta quelle dedicate a Majin Bu) e da quelle nella galleria, ci sono tre nuove paia di scarpe in edizione limitata: una, dallo sgargiante aspetto rosa e con una M maiuscola nella parte posteriore, è dedicata a Majin Bu; un'altra, che è del colore viola tipico della sua tuta, è invece rappresentativa di Gohan; l'ultima invece, si compone dei tipici colori associati al Principe dei Saiyan in persona, Vegeta. I prezzi sono, rispettivamente, di 150, 100 e 160 dollari. Potete visitare il sito seguendo il link indicato nella fonte.

Purtroppo non si sa nulla di un loro possibile arrivo in Italia, ma di sicuro farebbero la felicità di molti appassionati, che non esiterebbero ad aggiungerli alla lista per le loro spese di Natale. Voi che ne pensate? Vi piacciono i prodotti che Adidas ha dedicato alla saga creata da Akira Toriyama? Le vorreste indossare?

Ricordiamo che il franchise è nel pieno della marea creata dall'imminente arrivo di Dragon Ball Super: Broly, atteso sugli schermi giapponesi per il prossimo 14 dicembre. Per tutte le novità e le anticipazioni, continuate a rimanere collegati alla sezione dedicata di Everyeye.