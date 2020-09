Adottate le armature giuste con i preservativi de I Cavalieri dello Zodiaco

I giapponesi ci tengono alle campagne di protezione. Esistono infatti diversi anime che spingono in tal senso fornendo anche prodotti a tema come capitato con i preservativi di Sailor Moon. Non esiste al momento invece un gruppo di prodotti ispirato a I Cavalieri dello Zodiaco, ma un fan francese ha deciso di sopperire a questa mancanza.

Aloyse Bay ha pubblicato su Facebook un finto packaging dedicato ai preservativi de I Cavalieri dello Zodiaco. Ispirandosi ai cinque cavalieri principali - Pegasus, Crystal, Sirio, Andromeda e Phoenix - ha creato cinque modelli diversi di preservativi, ognuno con le proprie caratteristiche.

Come possiamo vedere dalle immagini nel post in basso, Seiya è il promotore di un preservativo XXXL, Crystal invece di un preservativo rinfrescante come la polvere di diamanti, Andromeda invece assicura una protezione assoluta, Ikki farà avvertire un calore potente come le fiamme della fenice, infine Sirio proteggerà con lo scudo e farà avvertire la furia del dragone.

D'ora in poi i fan de I Cavalieri dello Zodiaco potranno far bruciare il loro cosmo anche a letto, sperando che la proposta venga raccolta da Bandai e Toei in Giappone. Intanto in Giappone continuano le campagne di uso dei preservativi sfruttando brand noti come Pokémon e Dragon Ball.