Adou, la storia di un bambino fuori dal comune debutta in Italia con Star Comics

Con un comunicato diffuso attraverso i propri social network ufficiali, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente debutto italiano di Adou, una storia d’azione fantascientifica i cui dettagli grafici ricordano classici senza tempo come Akira o Ajin. Pronti a fare la conoscenza di Eight, un bambino apparentemente indifeso?

L’opera firmata Amano Jaku si svolge in un Giappone futuristico e ormai globalizzato che è sconvolto da alcuni disordini causati da manifestazioni di rivoltosi. In un giorno apparentemente come molti altri, una ragazza di nome Riko si incammina per recarsi sul luogo di lavoro, ma strada facendo si imbatte in un bambino che sta per essere preso sotto da un camion. Quel giorno, la vita tranquilla di Riko viene stravolta.

Il bambino misterioso, una minuta creatura che all’apparenza è indifesa, nasconde in realtà un potere spaventoso che lo ha reso una preda ambita a molti. Eight è infatti una mostruosa arma da guerra perseguitata da un complotto governativo segreto. Al fianco di Riko, comincia la sua fuga drammatica.

Dal 20 ottobre, il primo volume di Adou arriva in fumetteria, libreria e store online al prezzo di copertina di 6,90 euro. Vi lasciamo ai recenti problemi di Star Comics con il reperimento della carta stampata e all’imminente debutto di Mashle, la più recente hit della rivista giapponese Weekly Shonen Jump.