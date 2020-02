Adulti VS bambini: My Hero Academia 4x17 è disponibile su VVVVID con uno scontro anomalo

Mentre tutti i loro compagni di classe si davano da fare con missioni pericolose che hanno inevitabilmente fatto accrescere potenza ed esperienza, Bakugo e Todoroki sono rimasti in disparte. I due non sono riusciti a ottenere la licenza provvisoria durante la stagione 3 di My Hero Academia e sono costretti a recuperare in questo frangente.

Le lezioni di recupero a cui devono partecipare i due membri della classe 1-A li hanno portati ad avere a che fare con dei nemici piuttosto singolari. Insieme a Camie Utsushimi e Inasa Yoarashi del liceo Shiketsu, i due personaggi tanto amati di My Hero Academia devono riuscire a governare una classe di bambini delle elementari. Solo che questi sono fin troppo fiduciosi delle loro capacità, anche in virtù del potenziamento dei quirk di generazione in generazione.

Scopriremo come andranno gli sforzi dei giovani studenti in My Hero Academia 4x17, episodio reso disponibile in italiano da VVVVID a partire dalle 20:00. "Il fiero recupero della licenza provvisoria" è il titolo di questo capitolo settimanale dell'anime di My Hero Academia che però non si fermerà soltanto allo scontro tra adulti e mocciosi: Aoyama sembra avere qualcosa in mente per il compagno di classe Midoriya. C'è una minaccia in arrivo?