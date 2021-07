Un affascinante cosplay di Tifa Lockhart da Final Fantasy VII: le foto di Kallisi Vamp

Sono serviti diversi anni di attesa, durante i quali la saga di Final Fantasy è proseguita con vari videogiochi. Alla fine però Square Enix ha deciso di dedicarsi al remake di una delle fasi più amate di sempre. Il settimo videogioco della saga è tornato nel 2020 con Final Fantasy VII Remake, di cui è stato pubblicato il primo capitolo.

In esclusiva temporale per PlayStation 4, il primo capitolo di Final Fantasy VII Remake ci ha portato dopo 23 anni alle atmosfere e ai luoghi che videro protagonisti personaggi come Cloud Strife e Sephiroth. Quel leggendario racconto fantastico però non si limitava a questi due individui, sicuramente importanti, ma che nella trama sono stati affiancati da altri di spessore.

Con il ritorno di Final Fantasy VII abbiamo anche rivisto in tante versioni i cosplay incantevoli di Tifa Lockhart, realizzati da svariate cosplayer sia amatoriali che professionali. Oggi vi presentiamo un'altra realizzazione, portata su Instagram negli scorsi giorni da Kallisi Vamp con varie foto che hanno già racimolato svariate migliaia di like. In basso potete osservare quindi i post con questo nuovo cosplay di Tifa Lockhart.

Con il ritorno della saga su PlayStation 5, che ha portato un primo capitolo rinnovato, anche altri giocatori potranno assistere alle apparizioni di questo personaggio.