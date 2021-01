Un'affascinante Nami kunoichi tutta italiana in questo cosplay a tema ONE PIECE

È in corso il sondaggio di popolarità mondiale di ONE PIECE. L'esito sarà rivelato tra qualche mese ma indubbiamente molti dei personaggi più popolari saranno quelli della ciurma di Cappello di Paglia. Un risultato scontato ma che comunque non fa ancora capire chi sarà il personaggio più amato a livello mondiale di ONE PIECE.

Tra i vincitori potrebbe anche esserci Nami, personaggio femminile più di spicco di ONE PIECE. La fanciulla manipolatrice del tempo e dei cuori degli uomini è infatti una delle figure più in risalto del manga. L'abbiamo vista in tante vesti e anche senza, come ricorderanno tutti gli spettatori dell'anime di ONE PIECE con la scena NSFW.

Ma l'abbiamo vista anche con un abito da kunoichi, perfetto per un'ambientazione come quella di Wanokuni, ispirata al Giappone feudale. Vestito azzurro che copre ben poco della ragazza e tenuto con una fascia obi arancione e bianca, e naturalmente i soliti capelli arancioni lunghi anche se annodati in un nastro azzurro. Questa forma è stata protagonista del cosplay di Nami preparato dall'italiana Gaia Giselle, che già in passato si era calata nelle vesti della Gatta Ladra di ONE PIECE. In basso possiamo vedere la nuova foto che in poche ore ha già conquistato oltre 1000 like.