Un'affascinante Sarada è la protagonista della pagina a colori del capitolo 43 di Boruto

Lentamente, e non senza inciampi, il tratto di Mikie Ikemoto ha finalmente iniziato a progredire e a migliore quel character design a lungo criticato. I fan, infatti, hanno finalmente iniziato ad apprezzare l'estetica di alcuni personaggi, in particolare l'eroina di Boruto: Naruto Next Generations, l'aspirante hokage Sarada.

La figlia di Sasuke è diventata il beniamino degli appassionati, grazie a un carisma e a un'ambizione da vera protagonista. Senza di lei, infatti, non sarebbe stato possibile mettere Boro alle strette nello scorso numero del manga, grazie a un attacco combinato con Kawaki. Ma a tal proposito, avete già letto gli spoiler del capitolo 43 di Boruto che svelano l'esito dello scontro?

Purtroppo, il componente dell'Organizzazione Kara è riuscito a farla franca nonostante la combo a sorpresa, ma è stato sufficiente per costringerlo alla ritirata insieme al contenitore di Naruto. Nell'uscita del 43° numero di Boruto: Naruto Next Generations, il sensei ha inoltre dedicato al capitolo una splendida pagina a colori, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Nell'illustrazione in questione, Sarada viene ritratta con un abbigliamento alla moda, che le dona una grazia e un fascino non indifferente. La rappresentazione grafica ha trovato un riscontro estremamente positivo tra i fan, che hanno apprezzato il particolare outfit.

E voi, invece, cosa ne pensate della copertina a colori, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo nell'apposito spazio qua sotto.