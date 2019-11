Africa Salaryman omaggia Dragon Ball Z con una scena divenuta virale

Tra serie animate, manga, film e infiniti gadget, l'epopea di Dragon Ball è indubbiamente divenuta una delle opere più famose e importanti nel panorama anime/manga, un franchise che ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo e che tutt'ora è una colonna portante del mercato grazie a Dragon Ball Super.

Vista l'incredibile fama che ha caratterizzato l'opera, non è difficile capire come mai varie opere di successo da ogni media conosciuto abbiano più volte omaggiato Dragon Ball in tutti i modi possibili, spesso con idee che sono state assai apprezzate dal pubblico. Ebbene, questo è proprio quel che è accaduto in una delle puntate della nuova serie animata Africa Salaryman, particolare opera nella quale è stato portato alla luce un piccolo ma riuscitissimo omaggio a Dragon Ball Z.

Andando più nello specifico, la scena - pubblicata anche da Fumination e visionabile a fondo news - mette in mostra uno dei protagonisti dell'opera oramai stremato a causa delle lunghe ore di lavoro e delle complicazioni affrontate in ufficio, uno stato che lo ha infine portato a crollare a terra in quella stessa posizione che molti ricorderanno come il momento in cui Yamcha era stato colpito violentemente dagli attacchi dei Saibamen quando Nappa e Vegeta giunsero per la prima volta sulla Terra. Come facilmente immaginabile, il riferimento non solo è stato notato immediatamente dai vigili occhi dei fan, ma in breve tempo è divenuto virale in tutto il web, con il risultato che la serie è riuscita a guadagnare molta più visibilità di quanto inizialmente pronosticato.

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata a Dragon Ball Z.