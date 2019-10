African Office Worker: La prima puntata arriverà questa sera su VVVVID

Fin dal suo primissimo annuncio, il nuovo anime African Office Worker, adattamento del manga Africa no Salaryman concretizzatosi grazie al lavoro di Gamu, ha saputo attirare l'attenzione del pubblico grazie alla sua interessante idea di fondo.

Nel corso di questi mesi ne abbiamo parlato più volte, con lo staff che ha rivelato varie informazioni sull'opera, e adesso è finalmente giunto il momento dell'agognata verità. VVVVID ha infatti ufficialmente annunciato che questa sera alle 20:00 verrà reso disponibile sul sito il primo episodio della produzione, identificato come "AOTS", ovvero Attack of the Show, un primo episodio pensato per introdurci al mondo e ai vari personaggi che andremo scoprendo sempre più di puntata in puntata. L'occasione è insomma propizia per capire più nel dettaglio mood e toni generali dell'anime, che da quanto visto fino ad ora pare non voglia farsi assolutamente prendere sul serio, tra battute e citazioni di ogni tipo. Ovviamente, il tutto verrà rilasciato in simulcast con la release nipponica.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le vicende di alcuni animali antropomorfi che dopo aver abbandonato i loro habitat naturali sono riusciti a farsi assumere come impiegati, in una compagnia situata in una fiorente città del Giappone, con tutto ciò che ne conseguirà. Tra i nomi di chi ha lavorato all'anime possiamo trovare Tetsuya Tatamitani in qualità di director, Yuichiro Momose per la supervisione della sceneggiatura e Tako Yamaguchi accredita per il lavoro sulla soundtrack.

Il team al lavoro sull'adattamento animato dedicato al manga originariamente uscito nel 2014 ha inoltre rilasciato un trailer per African Office Worker.