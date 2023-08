After-School Hanako-Kun, c'è una data per l'adattamento anime del manga spin-off!

Square Enix e TBS hanno annunciato giovedì che il manga spin-off After-School Hanako-kun ( Hōkago Shōnen Hanako-kun ) di Iro Aida ispirerà un breve anime televisivo che sarà presentato in anteprima su TBS il 12 ottobre.

L'anime conterrà un cast di ritorno dall'anime televisivo Toilet-Bound Hanako-kun. Hanako-kun ha debuttato il 9 gennaio del 2019 e ha riscosso un grande successo fra i fan per il suo stile colorato e particolare.

Masaki Kitamura, assistente alla regia di Gundam 00, dirige l'anime presso Lerche e Studio Hibari mentre Kazuma Nagatomo è responsabile delle sceneggiature della serie. Aya Higami, che ha già lavorato per film anime come Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian (2019), Assassination Classroom: 365 Days (2016), è sia la designer dei personaggi che la direttrice capo dell'animazione. Hiroshi Takaki ritorna dall'anime Toilet-Bound Hanako-kun come compositore musicale.

La trama di questo spin-off ruota ancora una volta attorno allo spettrale Hanako-kun e la sua assistente mortale Nene Yashiro. Questi due di solito sono impegnati a risolvere vari incidenti soprannaturali all'Accademia Kamome, ma come trascorrono il loro tempo quando si prendono una pausa da tutto ciò?

Hanako kun - Il doposcuola dell'Accademia Kamome, titolo con cui lo spin-off viene offerto nel nostro paese, è arrivato in Italia attraverso la casa editrice J-Pop, che ha curato anche i volumi della serie originale Toilet-Bound Hanako-Kun.

La serie anime originale è andata ufficialmente in onda nel 2020 e contava 12 episodi. Al momento di questo spin-off non si conosce molto, se non che arriverà ufficialmente in anteprima il 12 ottobre.