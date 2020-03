Afterschool Embankment Journal si mostra in un nuovo trailer, confermata la data d'uscita

Afterschool Embankment Journal, l'anime di Doga Kobo tratto dalla serie manga di Yasuyuki Kosaka, debutterà il 7 aprile 2020 in Giappone secondo quanto rivelato dal trailer condiviso in data odierna. Tra le altre informazioni, sono stati condivisi nuovi dettagli su Opening, Ending Theme e staff al lavoro sull'opera.

Per chi non conoscesse il manga, ricordiamo che la sinossi condivisa dalla casa editrice recita quanto segue: "Hina Tsurugi è una studentessa del primo anno di superiori, tanto educata quanto introversa e solitaria. Nella quotidianità, Hina passa il tempo passeggiando sulle banchine della città costiera in cui abita e godendosi l'aria marittima. Un giorno durante una passeggiata incontra Kuroiwa, una studentessa più grande che la invita ad unirsi al club di pesca "Teibou", composto da lei e da altre due ragazze. Nonostante sia disgustata dagli animali marittimi, Hina entra nel club e inizia a passare molto tempo con le tre eccentriche compagne".

Lo staff a lavoro sull'opera vede il talentuoso Takaharu Okuma (Uzamaid!, Himouto! Umaruchan) in cabina di regia presso lo studio di animazione Doga Kobo (Love Lab, Gabriel DropOut). Fumihiko Shimo (How Heavy Are The Dumbbells You Lift?, Anima Yell!) ha scritto la sceneggiatura, mentre Katsuhiro Kumagai (Gabriel DropOut, Luck & Logic) ha curato il character design. L'Opening e l'Ending Theme dell'anime si intitoleranno rispettivamente Sea Horizon e To the World of Fishing e saranno cantate dalle quattro protagoniste.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa serie quando arriverà in occidente? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui invece foste alla ricerca di qualche nuova uscita primaverile, vi ricordiamo che nello stesso periodo debutteranno Kaguya-sama: Love is War 2 e Oregairu 3.