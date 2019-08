Age 12: svelato quando il manga giungerà alla sua conclusione

Attraverso il numero di settembre della rivista Ciao di Shogakukan è stato svelato che Age 12 (12-Sai.), manga scritto e disegnato da Nao Maita, giungerà alla sua concluse con la pubblicazione di due ultimi capitoli, il che significa che se l'opera non verrà messa in pausa giungerà alla fine per questo ottobre.

Il manga targato Nao Maita ha iniziato la serializzazione sulla rivista Ciao della Shogakukan il 2 agosto 2012 ed è entrato nel suo arco narrativo finale intitolato 12-Sai ~ Sotsugyō ~ (ge 12 Graduation) nel marzo scorso. Quest'anno il manga ha inoltre vinto il premio come miglior manga per bambini al 64° Shogakukan Manga Awards. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 1º marzo 2013 e al 29 novembre 2017 ne sono stati messi in vendita in tutto tredici.

Il successo riscosso dall'opera ha portato alla concretizzazione di un OAV a cura della SynergySP che è stato pubblicato in allegato al numero di maggio della rivista Ciao della Shogakukan il 3 aprile 2014. L'episodio racconta la storia 12-sai. Kiss, kirai, suki contenuta nel primo volume del manga. Inoltre, una serie anime da 24 episodi intitolata 12-sai. Chiccha na mune no tokimeki e prodotta dalla OLM per la regia di Seiki Taichū è stata divisa in due parti. La prima è andata in onda dal 4 aprile al 20 giugno 2016 mentre la seconda è stata trasmessa tra il 3 ottobre e il 19 dicembre 2016, con la sigla di apertura - intitolata Sweet Sensation - ad opera di Rie Murakawa.

Infine, il franchise ha visto il sopraggiungere di un videogioco basato sulla serie, prodotto dai ragazzi di Happinet e intitolato 12-sai. Honto no kimochi che è stato pubblicato per Nintendo DS il 18 dicembre 2014. All'interno del titolo il giocatore di turno si sarebbe ritrovato nella situazione di poter impersonare sia Hanabi che Yui, il tutto all'interno di una storia originale.