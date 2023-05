Age of Overlord è il prossimo set principale di Yu-Gi-Oh!: ecco le prime carte

Il 28 luglio, Duelist Nexus arriverà in occidente: la nuova espansione principale di Yu-Gi-Oh! è stata già lanciata in Giappone, dove ha raccolto un successo misto tra i fan e gli esperti del gioco. A margine della commercializzazione di Duelist Nexus, Konami ha annunciato la prossima espansione di Yu-Gi-Oh!, in arrivo a luglio nel Sol Levante.

Il nome dell'espansione è Age Of Overlord: si tratterà del secondo Core Set della Serie 12 dell'OCG di Yu-Gi-Oh!, dunque del diretto successore di Duelist Nexus. Ciò significa anche che Age Of Overlord sarà il primo set principale dell'autunno 2023 anche in occidente: in Europa, infatti, Duelist Nexus arriverà in piena estate, ma fino ad inizio ottobre non ci saranno altre espansioni "Core", dal momento che agosto e settembre saranno "coperti" con i lanci di Legendary Duelists: Soulburning Volcano, in arrivo l'11 agosto, e del nuovo Structure Deck: Pulse of The King, in uscita invece il 22 settembre.

Age Of Overlord conterrà 81 nuove carte, divise in 41 Comuni, 19 Rare, 11 Super Rare, 9 Ultra Rare e una Rara Segreta del Quarto di Secolo, confermando che la rarità introdotta in occasione del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! continuerà a comparire anche nei set più "moderni" del cardgame. Inoltre, tutte le carte Ultra Rare del set saranno anche disponibili come Rare Ultimate e Rare Segrete, mentre le carte Super Rare saranno lanciate anche in variant Rara Segreta.

Al momento, conosciamo solo sette carte di Age Of Overlord, tra cui il Mostro fusione-pendulum "Supreme Celestial King Odd-Eyes Arc-Ray Dragon" (traduzione dal giapponese di YugiPedia), che sarà anche la cover card del set. Tra le altre carte svelate abbiamo poi il Mostro pendulum con effetto "Supreme King Gate Magician", il pendulum-effetto "Supreme King Dragon Lightwurm", le due magie "Pendulum Evolution" e "The Light-Winged Dragon", e infine le due trappole "Miracle of the Supreme King" e "Soul of the Supreme Celestial King". Come sempre, trovate tutte le immagini delle carte giapponesi nella galleria in calce a questa notizia.