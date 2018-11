Age of X-Man: The Marvelous X-Men, la cover del volume 1 rivela un dettaglio su Colosso

Novità esplosive questa settimana per gli appassionati degli X-Men. La Marvel Comics ha annunciato l'arrivo di, non una, bensì sei nuove mini serie composta ciascuna da cinque capitoli e che andranno a comporre il nuovo arco narrativo intitolato Age of X-Man.

Al momento non ci sono molte informazioni a riguardo, si sa che la saga sarà composta da sei miniserie di cinque numeri cadauna, con cadenza settimanale e la cui prima uscita sul mercato americano è prevista il 6 febbraio 2019.

Tra le cover proposte, sicuramente la prima, dal titolo The Marvelous X-Men # 1, ha attirato l'attenzione. Essa infatti mostra un Colosso privato di uno dei suoi arti. Sicuramente un'anticipazione di quel che ci attenderà in questo nuovo "universo".

La sinossi anticipa alcune informazioni su Age of X-Man. La vicenda si svolge in un mondo utopico in cui l'odio e la sfiducia dei mutanti vengono dimenticati. La squadra X-Men di questo mondo sembrerebbe essere composta da X-Man (Nate Grey), Jean Grey, Colosso, Tempesta, X-23, Lin Li e, Nightcrawler.

Potete vedere in chiosa all'articolo l'incredibile copertina. Nell'immagine, Nate appare invecchiato e, dati gli ultimi eventi, possiamo immaginarlo come una sorta di leader per la comunità mutante futura. La storia infatti girerà attorno alla sua persona, ma per avere un'idea di cosa aspettarvi, ecco qui di seguito la sinossi:

"Gli eroi perfetti per un mondo perfetto! Gli X-Men hanno contribuito a trasformare il mondo in un'utopia dove vivere nella paura e nell'odio è una cosa del passato. Tutte le persone sono unite sotto la bandiera di mutanti, e tutti idolatrano gli X-Men. Jean Gray, Colosso, Tempesta, X-23, X-Man, Nature Girl, Magneto e, naturalmente, lo straordinario Nightcrawler! Quando il pericolo minaccia il mondo, i Marvelous X-Men sono pronti a rimettere le cose a posto per il bene di tutti. E nessuno osa dire il contrario. "

È molto probabile che, qualunque cosa abbia causato l'infortunio di Colosso, sarà rivelatoa tempo debito all'interno della serie. Per ora, i fan dovranno solo aspettare che inizi Age of X-Man. Questo non è che uno dei titoli proposti. Scritto da Lonnie Nadler e Zac Thompson con i disegni di Marco Failla, con copertine di Phil Noto, X-Man: The Marvelous X-Men # 1 sarà in vendita dal 6 febbraio prossimo. Ecco come viene presentato:

AGE OF X-MAN: THE MARVELOUS X-MEN # 1 (di 5)

Lonnie Nadler & Zac Thompson (W) - Marco Failla (A)

Copertina di Phil Noto

Variant Cover DI ROB LIEFELD

Variant Cover di Victor Hugo

Collegamento Variant Cover di InHyuk Lee

Disponibile anche la Variant Cover Segreta

Entra in Age of X-Man!

Pag. 32 / $ 3.99 (3.50 euro circa)

Pronti per una nuova avventura Marvel? Fateci sapere che ne pensate.