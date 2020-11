L'Agente Venom Thunderbolts è il nuovo Funko Pop! in esclusiva per Pop In a Box

Grazie alla partnership tra Funko e Pop In a Box, nel corso del mese di novembre arriveranno ben quattro Pop! esclusivi. Se la figure della prima settimana era dedicata all'eroe DC Cappuccio Rosso, quella della seconda settimana vede l'Agente Venom tornare in azione.

Il secondo Funko Pop! esclusivo nato dalla collaborazione con Pop In a Box è Agente Venom (Thunderbolts). "È tornato! Per la nostra seconda uscita in esclusiva per Pop In a Box volevamo inaugurare Thunderbolts Agente Venom, ma sentivamo che meritava più di una nuova mano di vernice, quindi abbiamo creato una nuova figure. Per questo motivo, è disponibile solamente circa la metà dello stock che normalmente abbiamo per queste esclusive".

Affrettatevi dunque, questo nuovo Funko Pop! diventerà presto uno dei più ricercati dai collezionisti. Al prezzo di circa tredici dollari, i preordini per la figure di Agente Venom (Thunderbolts) sono già stati aperti sul sito web ufficiale di Pop In a Box. Chi saranno i protagonisti delle due prossime Pop! esclusive?

Se non avete familiarità con questo eroe, la vera identità di Agente Venom è quella di Eugene "Flash" Thompson, ex compagno di classe di Peter Parker. Dopo aver perso la gamba mentre prestava servizio in esercito, il ragazzo si è offerto volontario per un progetto governativo che univa i simbionti Venom ai soldati mutilati. Da poco, Marvel ha annunciato Venom King in Black, spin-off con protagonista le valchirie. Venom è in cerca di vendetta in questa statua da collezione da oltre duemila dollari.