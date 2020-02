Si aggiorna l'opening di Black Clover: altri rimandi al prossimo arco narrativo?

Il manga di Black Clover è ancora in prosecuzione ed è attualmente arrivato al capitolo 240, pubblicato su MangaPlus lo scorso 21 febbraio. L'anime ugualmente continua la sua trasmissione ed ha adattato la storia del manga fino al capitolo 220. Una differenza davvero esigua che però sembra non fermerà l'adattamento del prossimo arco narrativo.

Dopo i due episodi dedicati a Secre e alla sua storia, primi filler effettivi dell'adattamento dello Studio Pierrot, l'anime di Black Clover si trovava in un punto particolare: proseguire con la storia del manga oppure partire con un arco narrativo completamente inedito? Sembra che lo studio d'animazione non abbia ancora preso in considerazione quest'ultima ipotesi dato che l'opening Black Catcher è stata aggiornata introducendo tanti elementi della prossima fase della storia.

La decima sigla d'apertura di Black Clover quando fu introdotta nell'episodio 116 aveva un tono grigio e mostrava personaggi come Secre, Licht e soprattutto il demone che aveva architettato tutto per tornare in vita. Crunchyroll ha però pubblicato il nuovo video dell'opening in questione, che potete vedere in alto, il quale si mostra non solo con un tono notevolmente cambiato ma anche con tantissimi accenni del prossimo arco narrativo.

Tra le tante immagini che scorrono si intravedono numerosi personaggi, alcuni ancora ignote ai fan dell'anime, tra cui un alleato e un terzetto di antagonisti che renderanno la vita dura ai protagonisti di Black Clover. La sigla si conclude con una cartina del mondo di Black Clover e che mette in risalto i vari regni, facendo intuire ai più appassionati quale sarà la prossima mossa dei Black Bulls. Sembra quindi che Black Clover non si addentrerà nei filler e che proseguirà secondo i binari tracciati da Yuki Tabata.