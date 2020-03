Aggiornati i dati di Jujutsu Kaisen: raggiunte le 4 milioni di copie stampate

Sicuramente i manga pubblicati su Weekly Shonen Jump ricevono un'accelerazione non indifferente verso la popolarità, ma devono obbligatoriamente metterci del loro. Che sia fare tutto da manuale alla perfezione o introdurre elementi innovativi, le storie devono conquistare i lettori per reggere nel tempo. E Jujutsu Kaisen ha queste caratteristiche.

Jujutsu Kaisen avrà un anime, una fonte sicuramente importante di notorietà che potrebbe portare a un incremento delle vendite. Ma ancor prima di poter vedere il primo episodio in onda c'è stato un aumento di copie vendute per il manga. Ciò ha portato la Shueisha, la casa editrice che ospita il manga su Weekly Shonen Jump, a stampare ulteriori tankobon.

Risultato? Jujutsu Kaisen è arrivato a ben 4 milioni di copie stampate con soli 10 volumi. La media è semplice con 400.000 copie a volume. I numeri lo pongono quindi molto vicino al risultato di Black Clover che può aspirare a superare una volta che l'anime sarà in onda. Come possiamo vedere nell'immagine in calce, la notizia arriva proprio grazie alla fascetta avvolta intorno al volume 10 di Jujutsu Kaisen.

Il titolo di Gege Akutami è sotto i riflettori per il continuo interesse verso il futuro anime e per la nomination al premio Shogakukan. Talvolta, come nella foto, occupa interi scaffali di librerie con tutti i suoi volumi e le light novel, insieme a titoli di Shueisha come Jigoku Raku, World Trigger, ONE PIECE, Blue Exorcist e altri. Fino a che punto arriveranno le vendite di Jujutsu Kaisen dopo l'anime?