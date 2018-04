Aggressive Retsuko sbarca oggi nella libreria anime Netflix

Quest'oggi, Netflix ha reso disponibile sulla sua piattaforma streaming Aggressive Retsuko (Aggretsuko), nuova serie anime originale basata sul personaggio di Retsuko creato da Sanrio.

Netflix ha rilasciato oggi la serie anime Aggressive Retsuko, serie basata sul personaggio creato dalla casa che ha dato i natali a Hello Kitty, Sanrio. La serie animata segue la vita di Retsuko, una femmina di panda rosso venticinquenne che lavora nella contabilità della compagnia dei suoi sogni. Tuttavia, la giovane panda è costretta dai superiori e dai colleghi a svolgere compiti quasi impossibili, che la portano a raggiungere alti livelli di stress. Avendo scelto di subire tutte le richieste senza controbattere, per quieto vivere sul posto di lavoro, Retsuko, per sbollire la rabbia accumulata nelle lunghe giornate lavorative, inizia a cantare brani death metal al karaoke.

Aggressive Retsuko ha debuttato in Giappone nell'aprile del 2016, nel corso del programma O-sama no Brunch su TBS il sabato mattina. La prima stagione della serie anime, composta da 10 episodi dalla durata media di 15 minuti, è completamente disponibile su Netflix con audio in italiano, inglese e giapponese e sottotitoli in italiano.

Aggretsuko è diretta da Rareko (già dietro la produzione dell'anime) insieme a Yawaraka Sensa, per lo studio di produzione Fanworks. Rareko, inoltre, è anche l'autore dello script del nuovo anime.