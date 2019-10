Aggretsuko: nel 2020 uscirà il manga dedicato alle avventure della piccola panda

Aggretsuko è forse il personaggio più infuriato creato dall’azienda giapponese Sanrio, che, tramite una collaborazione con Netflix ha deciso di dedicargli una serie animata. Alcuni rumor in passato avevano ipotizzato la trasposizione in formato cartaceo delle avventure della piccola panda rossa, e di recente si sono rivelati veri.

The Hollywood Reporter ha condiviso la notizia riguardante la futura serie a fumetti dedicata a Aggretsuko. Il progetto avrà inizio nel 2020 sotto la direzione di One Press. A supervisionare la produzione della serie ci saranno i creatori Daniel Barnes e D.J. Kirkland. Stando a quanto affermato vedremo l’uscita del primo volume contemporaneamente alla trasmissione della terza stagione, in arrivo nel 2020 su Netflix.

Per quanto riguarda il fumetto, Barnes ha commentato con le seguenti parole:



“Ciò che rende Aggretsuko così fantastica è la facilità con la quale si riconosce e ci si immedesima. Abbiamo tutti a che fare con incubi esistenziali dovuti all’ambiente lavorativo, e abbiamo tutti avuto dei capi tremendi. Non avrei mai pensato di potermi immedesimare in un panda rosso che ama, così profondamente, il death metal! Continuare a vedere le disavventure di Retsuko e dei suoi colleghi mi interessa molto!”

Anche Kirkland ha voluto esprimersi riguardo la creazione del fumetto del suo personaggio preferito:

“Crescendo ho adorato i personaggi Sanrio come Badtz Maru e Pochacco. Ma dopo aver conosciuto Retsuko, lei è sicuramente salita sul podio. Durante la mia vita da adulto ho lavorato come impiegato per molto tempo e trasmettere le mie esperienze personali nel mondo di Aggretsuko sarà sicuramente molto divertente! Io e Daniel abbiamo in serbo molte scene divertenti!”

Nonostante la seconda stagione non sia stata eccelsa, forse seguire le avventure di Retsuko in formato cartaceo sarà comunque divertente, non ci spetta che attendere febbraio 2020 per scoprirlo.