Aggretsuko 3 arriva presto su Netflix, disponibile il trailer ufficiale

Nel corso della giornata di ieri, Netflix ha finalmente mostrato il primo trailer di Aggretsuko 3, la nuova stagione dell'anime di Studio Funworks con protagonista il panda rosso più famoso del mondo. Il video, visibile qui sopra, conferma anche la data di uscita, fissata per il prossimo 27 agosto.

Nel caso in cui aveste poca familiarità con la serie vi ricordiamo che Aggretsuko è un anime prodotto da Sanrio, azienda giapponese proprietaria della mascotte protagonista della serie. Una prima stagione da dieci episodi venne distribuita nell'aprile del 2018, mentre il suo follow-up arrivò nel giugno dell'anno scorso. Il regista si era detto un po' preoccupato riguardo la realizzazione della terza stagione ma fortunatamente, sembra che la storia abbia ancora qualcosa da dire.

Aggretsuko racconta le avventure del panda rosso Retsuko, una venticinquenne contabile presso un'importante azienda giapponese. Stressata dalle richieste impossibili dei suoi superiori, la giovane Retsuko sfoga la sua rabbia con delle incredibili sessioni di karaoke heavy metal. La nuova stagione, così come le precedenti, sarà doppiata in italiano.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati alla terza stagione dell'anime? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Aggretsuko 2.