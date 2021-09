Aggretsuko: nuova key visual per la quarta stagione dell'anime, in arrivo a dicembre

Dopo la terza stagione di Aggretsuko, e l'annuncio di un rinnovo nel mese di dicembre 2020, le disavventure dell'impiegata Retsuko sono momentaneamente scomparse dalla scena degli anime. Tuttavia, nel corso dell'evento TUDUM: A Netflix Global Fan Event, è stata finalmente rivelata la data d'uscita ufficiale della quarta stagione.

Nel corso dell'evento in questione, particolarmente atteso per le novità riguardanti serie quali The Witcher 2, Stranger Things 4 e importanti anteprime quali The Sandman e Vikings: Valhalla, ha ottenuto un piccolo spazio anche la sfortunata storia della piccola panda rossa Retsuko, che tornerà con la quarta stagione nel mese di dicembre 2021, diretta nuovamente da Rareko.

Netflix e lo studio Fanworks hanno inoltre diffuso una nuova key visual ufficiale, che potete trovare in calce alla notizia. La locandina ritrae Retsuko al fianco di Haida, collega che ha una cotta per lei, sovrastati da una misteriosa figura, mai apparsa prima nella serie. L'ambientazione scelta sembra essere ispirata al celebre incrocio di Shibuya, a Tokyo, dove si trovano anche tutti gli altri personaggi secondari conosciuti nel corso dell'opera. Cosa vi aspettate dalla quarta stagione di Aggretsuko? Fatecelo sapere con un commento.

In attesa quindi del ritorno della serie, vi lasciamo alla nostra recensione della terza stagione di Aggretsuko.