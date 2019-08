Aggretsuko: i lavori sulla terza stagione sono ufficialmente iniziati

Nel corso di queste ultime ore, Sanrio e Netflix hanno annunciato che i lavori su Aggretsuko, serie anime basata sull'omonimo personaggio creato da "Yeti" per la compagnia di mascotte Sanrio, sono ora ufficialmente iniziati.

L'annuncio è stato preso con interesse e preoccupazione dai fan, in particolar modo dopo che lo stesso director dell'opera si era detto preoccupato all'idea di dover tornare al lavoro su una terza stagione della serie.

Nel caso in cui non la conosceste, la prima stagione dell'opera è nata come progetto congiunto di Sanrio e Netflix, il tutto per un totale di dieci episodi da 15 minuto l'uno. Rareko, dopo aver lavorato alla prima serie, tornerà anche questa volta per occuparsi di regia e scrittura della sceneggiatura. L'anime è incentrato su Aggretsuko, un panda senza pretese che lavora come impiegata in un ufficio come tanti. Ha 25 anni e si occupa delle dure mondanità della vita di ogni giorno. Nel mentre che lavora con i suoi colleghi, l'animale si ritrova a creare un misuratore mentale della propria rabbia per cercare di non perdere il controllo, un autogestione del proprio comportamento dove la sua unica fonte di giovamento si riassume nel karaoke heavy metal. Sanrio descrive così il personaggio:

"È una graziosa panda che lavora come collaboratrice nel reparto contabilità di una società commerciale di tutto rispetto. Lavora in una delle più grandi aree metropolitane di Tokyo. Lavorare in questo campo è sempre stato il suo sogno, specialmente in questa parte della città. Ma in realtà, i suoi capi sono estremamente antipatici e le danno spesso difficoltose scadenze, ritrovandosi a dover dare sempre il massimo per l'azienda. Quando però viene infine spinta al limite, decide di allontanarsi momentaneamente dal suo luogo di lavoro per poter così esprimere tutta la sua frustrazione in lunghe sessioni di Karaoke heavy metal!"