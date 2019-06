Aggretsuko, Netflix ha aggiunto nuovi avatar con i personaggi dell'anime

Da venerdì 14 giugno Aggretsuko è disponibile su Netflix con la sua seconda stagione e il servizio di streaming più popolare al mondo ha voluto celebrare questo arrivo sulla propria piattaforma aggiungendo la possibilità di scegliere degli avatar a tema Aggretsuko.

Non si tratta di avere solo Retsuko e i suoi amici come Fenneko e Haida, ma ci sono anche personaggi come Director Ton, Gori, Washimi, Tsunoda e molti altri. Si tratta di una simpatica aggiunta alle possibilità offerte agli iscritti di Netflix, che possono adesso personalizzare il proprio avatar con le immagini dei protagonisti di Aggretsuko, che è disponibile anche con il suo speciale di Natale.



Basata sull'omonimo personaggio creato da Yeti per la linea Sanrio, Aggresive Retsuko, che dà il titolo all'anime con una crasi, ha debuttato su Netflix nell'aprile del 2018 con un ONA: il panda rosso antropomorfo, di 25 anni e single, lavora nel reparto contabilità di una società commerciale giapponese. Ogni giorno deve affrontare le frustrazioni costanti da parte di colleghi invadenti e superiori aggressivi. Il tutto lo porta fino a sera, quando può finalmente sfogarsi al karaoke cantando canzoni death metal.



Potete leggere le nostre prime impressioni sulla seconda stagione di Aggresive Retsuko nella nostra recensione.