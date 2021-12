Aggretsuko, la quinta stagione annunciata nella puntata finale della quarta

Aggretsuko è una delle commedie anime più apprezzate. Prodotto inizialmente tra il 2016 e il 2018 da Rarecho sulla base dell'omonimo personaggio creato da Yeti, l'anime di Aggretsuko contava 100 corti animati dalla durata di circa un minuto. Dopodiché, Netflix decise di produrre una serie anime della panda rossa.

Vi avevamo già mostrato il trailer della quarta stagione di Aggretsuko, che proprio ieri ha fatto il suo esordio su Netflix. La commedia vede le avventure della protagonista Retsuko, panda rossa, in un mondo pieno di animali antropomorfi. Contabile di una società giapponese, Retsuko deve vedersela ogni giorno con le frustrazioni che gli procurano i suoi superiori e gli altri colleghi. Essendo 25enne e single, la panda sfoga la sua rabbia cantando death metal al karaoke ogni sera.

Nell'ultima puntata della quarta stagione di Aggretsuko viene annunciata la quinta stagione, già programmata da Netflix. Alla fine della decima puntata appare infatti sullo schermo la scritta "Retsuko will return", con il numero 5 sullo sfondo. Un indizio davvero inequivocabile, che ci mostra come il servizio streaming made in USA punti molto sulla pandina rossa.

Nel 2018 l'anime di Aggretsuko ebbe uno special di Natale, e chissà che in questo periodo di festività a fare da seguito alla quarta stagione non possa esserci una sorpresa da parte di Netflix.