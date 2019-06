Aggretsuko stagione 2 è disponibile su Netflix a partire da oggi

La prima stagione aveva riscosso molti consensi e, pertanto, negli scorsi mesi Netflix si era prodigato, insieme a Sanrio, nel creare una seconda stagione di Aggretsuko. La mascotte Aggressive Retsuko aveva già ottenuto una prima serie animata dello studio Fanworks tra il 2016 e il 2018 in formato di episodi da un minuto.

Ora, Aggretsuko stagione 2 sbarca su Netflix anche se non si conosce da quanti episodi sarà composta in totale. L'anime, composto da episodi di quindici minuti l'uno, segue la vita quotidiana di Retsuko, una venticinquenne panda rossa impiegata aziendale che ogni giorno lavora alacremente per rispettare le scadenze delle consegne. Nonostante sia modesta e timida, Retsuko spesso viene spinta al limite dalle richieste inconcepibili dei suoi capi e, per sfogarsi quando questo limite viene superato, si lancia in sessioni di karaoke heavy metal.

Il produttore dell'anime è la Sanrio, azienda che possiede la mascotte, e che tra il 2 aprile 2016 e il 31 marzo 2018 aveva permesso lo sviluppo di una serie animata composta da 100 episodi della durata di un minuto l'uno. Neanche un mese dopo la conclusione di questo anime, Netflix è subentrato per creare una stagione di 10 episodi da aggiungere sulla sua piattaforma streaming il 20 aprile 2018 con protagonista Aggressive Retsuko. Come per gli episodi precedenti, anche questa nuova stagione è stata animata dallo studio Fanworks.