Aggretsuko stagione 3 è ufficiale: ecco quando debutterà su Netflix

Da diversi anni Netflix si è concentrata nella produzione di anime tratti da manga ma anche di prodotti originali, per poter contrastare i concorrenti. Per questo alcune opere sono disponibili solo sulla piattaforma del colosso dello streaming, che ha annunciato in serata un nuovo arrivo: Aggretsuko, che vedrà la sua terza stagione.

La seconda stagione di Aggretsuko non ha esaltato, tuttavia Netflix comunicò quasi subito il rinnovo e i lavori su una terza stagione. A distanza di circa un anno dalla scorsa produzione, la produzione annuncia la data di debutto di Aggretsuko stagione 3.

Aggretsuko debutterà il 27 agosto su Netflix con i nuovi episodi, comunicato arrivato via social durante la scorsa notte. In aggiunta, la pagina Twitter NX ha condiviso anche il poster ufficiale della terza stagione di Aggretsuko che possiamo vedere in basso con tanto di didascalia allegata: "Per Retsuko è ora di affrontare la musica! La stagione 3 di Aggretsuko infurierà sugli schermi dal 27 agosto".

Il panda rosso 25enne Retsuko dovrà ancora una volta sfogarsi con il suo death metal sotto la direzione del regista Rareko allo studio Fanworks. Tuttavia proprio Rareko ha espresso i suoi dubbi sulla produzione della terza stagione di Aggretsuko.