Aggretusko: Netflix conferma la terza stagione dell'anime!

La seconda stagione di Aggretsuko è stata diffusa circa due mesi fa, per la felicità di tutti i fan delle avventure della giovane Retsuko. Oggi, dopo un po' di tira e molla, il colosso streaming americano Netflix ha dato ufficialmente il via libera per la stagione 3, attesa per la seconda metà del 2020.

L'ufficialità è stata data dal profilo Twitter di Netflix Japan, tramite il post che potete osservare in calce. Nel Tweet, la multinazionale ha scritto quanto segue: "Breaking news! La produzione della terza stagione di Aggretusko è stata confermata […], non vediamo l'ora di proseguire con la nostra storia!".

Aggretsuko è una serie prodotta da Sanrio, l'azienda giapponese proprietaria della mascotte a cui è ispirato l'anime, realizzata dai talentuosi animatori di Studio Funworks e distribuita in streaming da Netflix. Una prima stagione da dieci episodi è stata rilasciata l'anno scorso, mentre il suo follow-up è stato reso disponibile da giugno 2019.

La storia segue le avventure del panda rosso Retsuko, una venticinquenne contabile presso un'azienda giapponese. Stressata dalle richieste impossibili dei suoi superiori, la giovane Retsuko sfoga la sua rabbia con delle incredibili sessioni di karaoke heavy metal.

