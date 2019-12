Agravity Boys: debutta lo sci-fi su Weekly Shonen Jump, ecco di cosa parla

Weekly Shonen Jump aveva annunciato due nuove serie per questo dicembre, le quali hanno aperto il 2020 editoriale della rivista di casa Shueisha. La prima è stata Zipman!! di Yusaku Shibata, mentre nel #02 pubblicato oggi 9 dicembre è arrivata la seconda, Agravity Boys.

"Genar Diversion 3-to-1" è il titolo del primo capitolo di Agravity Boys, serie disegnata e scritta da Atsushi Nakamura, già passato per Weekly Shonen Jump col manga Kurokuroku. Quattro ragazzi sono stati inviati tramite un'astronave sul pianeta Alpha Jumbro, in un sistema stellare sconosciuto e nell'anno 2119.

Saga Tachikaze il pilota, Chris Erwitt il dottore, Geralt Zeman il fisico e Babazragi Kilpagat detto Baba l'ingegnere sono giunti dopo un viaggio particolare su questo astro. Il compito del gruppo era di partire per esplorare il nuovo pianeta e verificare se fosse simile alla Terra, ma subito dopo la loro partenza è scoppiata una guerra nucleare che sembra aver annichilito l'umanità. Grazie al passaggio attraverso un buco nero apparso all'improvviso, hanno risparmiato 20 anni di viaggio e si sono così ritrovati sul pianeta con un pregresso molto diverso da quanto si aspettavano.

Mentre discutono sull'impossibilità di popolare il pianeta, essendo quattro maschi, dichiarando quindi la fine dell'umanità, appare un misterioso essere di un'altra dimensione. Il quartetto non si sorprende, nonostante tutto, e riceve una proposta: entro 365 giorni possono scegliere uno di loro da trasformare in una donna grazie a un elisir di reincarnazione, il Genar Diversion. Con questo avrebbero la donna che potrebbe far rifiorire l'umanità.

Riusciranno i quattro protagonisti di Agravity Boys a smettere di accapigliarsi e decidere cosa fare con questo strano oggetto e col destino dell'umanità sulle proprie spalle?