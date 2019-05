Ahiru no Sora: l'anime sulla pallacanestro arriva entro fine 2019

Dopo una lunghissima pausa, il manga di Takeshi Hinata sulla pallacanestro, Ahiru no Sora, è ripreso sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha per avviarsi verso la conclusione. L'autore tuttavia, a quasi un anno di distanza, ha deciso di non terminare ancora il suo manga, probabilmente in attesa della messa in onda dell'anime.

Proprio l'anime è al centro di alcune novità, rivelate in questi giorni. Annunciato oltre un anno fa, a febbraio 2018, della serie con protagonista Sora Kurumatani non si è saputo nulla per molto tempo. Tuttavia, grazie al tweet di Anime Therapy che potete vedere in calce, è stato rivelato il periodo in cui l serie sulla pallacanestro verrà trasmessa. Il periodo indicato dal tweet è di ottobre 2019.

Ahiru no Sora sarà diretto da Keizo Kusukawa, già regista di Fuka e Aho Girl, con l'ausilio di Shingo Tamaki; entrambi dirigeranno le animazioni allo studio Diomedea. Go Zappa si occuperà della composizione della serie, mentre Yoshino Honda sarà l'addetto al character design.

Sora Kurumatani è un quindicenne in procinto di frequentare le scuole superiori. Ama la pallacanestro nonostante sia alto solo 149 centimetri e decide di unirsi subito al club della sua nuova scuola. Tuttavia, l'ambiente che trova è ostile a causa di due gemelli terribili e dei loro amici che tengono in pugno tutta la scuola. Riuscirà Sora ad affermarsi in questo tipo di club?



Ahiru no Sora sta per avvicinarsi sempre di più alla conclusione sulla rivista Weekly Shonen Magazine. La stessa potrebbe perdere a breve anche un altro manga estremamente popolare, The Seven Deadly Sins, il quale potrebbe portare a termine la propria serializzazione sulla rivista per il 15 maggio.