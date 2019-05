Ahiru no Sora: trailer per la nuova serie animata sul basket

La serie manga Ahiru no Sora, di Takeshi Hinata, ha preso lunghe pause nel corso degli anni, salvo poi tornare lo scorso anno in occasione dell'inizio dell'arco narrativo finale. La storia sul club di pallacanestro di Sora Kurumatani sta per giungere al termine, ma non prima di arrivare anche sulle televisioni nipponiche in versione animata.

Quest'oggi, la produzione dell'anime di Ahiru no Sora ha condiviso sul proprio canale Youtube il primo trailer dedicato alla serie sul basket. Essendo il primo anime tratto da questo manga, nonostante quest'ultimo sia già oltre i 50 volumi pubblicati, la storia partirà dall'inizio e vedrà l'arrivo nel nuovo club di Sora Kurumatani e i primi allenamenti con la squadra. Il ragazzo, alto solo 150 centimetri, sarà subito messo alla prova con dal duo di fratelli Hanazono, i quali controllano il club e impongono il loro volere.



Il cast sarà composto da:

Yuuki Kaji nel ruolo del protagonista Sora Kurumatani;

Yūma Uchida come Momoharu Hanazono;

Katsuyuki Konishi nel ruolo di Chiaki Hanazono;

Kishō Taniyama come Kenji Natsume;

Mamoru Miyano darà la voce a Kaname Shigeyoshi;

Sayaka Senbongi nel ruolo di Madoka Yabuchi;

Yuna Taniguchi come Nao Nanao.

Nel video di un minuto e mezzo, possiamo anche ascoltare nella seconda parte l'opening di Ahiru no Sora, cantata dai the Pillows: "Happy go Ducky!". L'anime sarà trasmesso a ottobre 2019 e, probabilmente, il manga non si concluderà prima di allora. Il regista a cui è stato affidato l'adattamento animato è Keiko Kusukawa (Aho Girl, Fuuka), accompagnato dall'aiuto regista Shingo Tamaki. Lo Studio Diomedea sarà incaricato delle animazioni, mentre Yoshino Honda del character design. Infine, Go Zappa supervisionerà la composizione della serie.