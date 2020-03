Aikastu! Series New Project è una nuova serie animata attesa per la fine del 2020

Avete mai sentito parlare di Aikatsu Stars? Se la risposta dovesse essere negativa, non preoccupatevi, poiché il media franchise di casa Bandai Namco, pur non avendo mai realmente conquistato il territorio occidentale, si è invece rivelato un incredibile successo economico in Giappone, con una fanbase sterminata.

Il brand si compone infatti di un videogioco arcade basato su carte collezionabili a cui ha poi fatto seguito una serie animata affiancata dal sequel Aikatsu Friends!, il tutto per un totale di oltre 100 episodi. Ebbene, Crunchyroll ha ora ufficializzato tramite un breve teaser pubblicato sul canale Youtube AiTube/Aikatsu!Tube il futuro arrivo di una nuova serie animata per ora attesa verso la fine del 2020, con nuove informazioni a riguardo che verranno rivelato a giugno.

Inoltre, l'occasione è stata sfruttata per annunciare il futuro arrivo di alcuni episodi dedicati a una web serie del brand, intitolata Aikatsu on Parade!. La storia della produzione web è ambientata alla Dream Academy, una delle scuole idol apparse nel corso della prima serie animata del franchise, e narra le avventure di Noel Otoshiro, una delle sorelle dell'idol più famosa della Dream Academy,ovvero Seira Otoshiro.

