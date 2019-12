Aimer canterà la theme song di Fate/stay night: Heaven's Feel III Spring Song

L'uscita della terza, ed ultima, pellicola dedicata all'opera originale di Kinoko Nasu, Fate/ stay night, ovvero Fate/stay night: Heaven's Feel - III. spring song, è ormai vicina, dato che è prevista per la primavera del 2020 e a curare parte della colonna sonora tornerà la cantante Aimer, che aveva già partecipato alla OST del secondo film.

Il singolo "I beg you" che abbiamo potuto ascoltare nel secondo film apparente a questa trilogia, Fate/stay night Heaven's Feel II. Lost Butterfly, ha conquistato i cuori degli appassionati della serie derivante dalle visual novel di Type Null, e la cantante giapponese che è riuscita a stregarli con la sua voce, scriverà un pezzo unico per il prossimo film della saga.

Infatti, come potete vedere nel post in calce alla notizia, è stata la pagina ufficiale della serie a confermare la sua partecipazione con un nuovo singolo che sarà la theme song della pellicola. Di fronte alle stupende, nonché poche, immagini divulgate nei mesi scorsi, come la key visual di ottobre, e il trailer pubblicato a novembre, si può vedere come lo studio di produzione Ufotable, che aveva già curato la serie animata Unlimited Blade Works, si sia concentrato sul rendere migliori le animazioni.

Ricordiamo che se nelle sale nipponiche il film è atteso per la primavera 2020, non si sa ancora quando sarà disponibile in Italia, dove verrà distribuito dalla Dynit.