Aizawa e Shirakumo di My Hero Academia come Captain America e Soldato d'Inverno

Conoscete tutti Captain America, no? E penso conosciate anche il suo amico: Bucky Barnes. In caso contrario, dovete sapere che era il migliore amico dell'eroe Marvel il quale, durante una missione, era stato dato per morto. Questo fin quando poi non è ricomparso con un braccio bionico e con i ricordi cancellati: Soldato d'Inverno.

Manipolato da uomini cattivi, Bucky, tornato tra i vivi (in realtà non era mai morto) ha combattuto contro Captain America fin quando questi non è riuscito a liberargli la mente dal giogo dei cattivi, facendolo rinsavire. Ma perché parliamo dell'eroe Marvel e del suo migliore amico? Lo facciamo in quanto negli ultimi capitoli di My Hero Academia è stata rivelata una situazione molto simile a questa, in cui Captain America è Aizawa.

Se avete seguito gli articoli sul manga spin off Vigilante, saprete benissimo come Aizawa al tempo dell'accademia avesse un migliore amico, insieme a Present Mic, ovvero Oboro Shirakumo. Stando agli ultimi risvolti sembrerebbe che questi non sia completamente morto, o forse sì, però parti di sé vivono dentro un altro. Infatti, negli ultimi capitoli, Aizawa e Present Mic vengono invitati a visitare una cella di massima sicurezza in cui è rinchiuso Kurogiri. Qui gli scienziati spiegano ai due eroi che il cattivo è davvero un Nomu come si pensava e che, al suo centro, ha il corpo di Shirakumo.

Ovviamente Aizawa è inorridito dalla notizia e la cosa peggiora ancor di più quando viene a sapere che molto probabilmente il villain è anche in grado di attingere dalla memoria del suo migliore amico. Non sappiamo con certezza se Shirakumo sia ancora vivo all'interno di Kurogiri o meno. Ciò che sappiamo e che fino a ora Oboro non si è mai manifestato, mentre è il cattivo ha mantenere il controllo, ma chissà se parlando con Aizawa, Shirakumo, non riesca a uscire fuori e prendere il sopravvento.

