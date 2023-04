Aka Akasaka di Oshi no Ko e Kaguya-sama al lavoro su un nuovo manga: i primi dettagli

Mentre si gode lo strabiliante esordio di Oshi no Ko, da molti ritenuto come la miglior premiere di una serie anime, Aka Akasaka si prepara al lancio di una nuova opera. Al fianco di Nishizawa 5mm, responsabile delle illustrazioni, sta per cominciare la serializzazione di Renai Daikou.

Aka Akasaka ha conquistato il successo globale con Kaguya-sama: Love is War, la cui popolarità lo ha consacrato come uno dei migliori autori dell'ultimo decennio. Serializzato dal 2015 al 2022, la cavalcata vincente di Kaguya-sama è stata seguita dal debutto nel 2020 di Oshi no Ko, la seconda opera che ha confermato lo status del mangaka. Da pochissimo, l'adattamento anime di Oshi no Ko ha stupito il pubblico.

Ancora una volta, mentre la serializzazione di Oshi no Ko è ancora in corso, Aka Akasaka si prepara al lancio di un nuovo manga. Questa nuova opera si intitolerà Renai Daikou e vanterà le illustrazioni di Nishizawa 5mm. Per Nishizawasi tratta del debutto assoluto con una serie manga. La serializzazione comincerà il 27 aprile con l'uscita 22-23/2023 di Weekly Young Jump. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla trama di questa serie, ma come possiamo vedere dalla prima key visual realizzata da Nishizawa per Shueisha protagonista dell'opera è una ragazza dai capelli biondi e gli occhi azzurri che tra le braccia coccola un volpino giallo con una foglia in testa. Visti i precedenti di Akasaka, sorprenderebbe se Renai Daikou si rivelasse un flop.