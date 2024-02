Akame Ga Kill: un cosplay italiano di Esdeath, la sadica leader degli Jaeger

I personaggi colorati di Akame Ga Kill ispirano, sin dal lontano 2010, le creazioni originali dei cosplayer di tutto il mondo attraverso la loro vivacità e unicità, ma le loro caratteristiche sono spesso in netto contrasto con il tono generale dell'opera, intrisa di azione, tragicità e sangue. Tra i protagonisti del manga ricordiamo Esdeath, una crudele e - a suo modo - romantica soldatessa.

Se da un lato abbiamo i Night Raid, un gruppo di assassini professionisti animati dall'obiettivo di uccidere politici, capi militari e nobili corrotti, dall'altro abbiamo Esdeath, la leader degli Jaegers incaricata di far fuori i Night Raid. La folta chioma sgargiante e il look da perfetto generale la rendono un personaggio immediatamente riconoscibile, ma sotto il suo aspetto serio e coraggioso si cela una donna sadica e folle. Osserviamola in questa rivisitazione creata dalla cosplayer gio_fsrq.

In questo cosplay di Esdeath di Akame Ga Kill, la generale dell'Impero è ritratta con il suo fioretto. Nonostante la sua natura crudele, persino una donna come lei dimostra di provare amore, ma la sua passione è distorta e velenosa: manifesta un'ossessione nei confronti di Tatsumi, il protagonista della serie e membro dei Night Raid, arrivando a compiere qualsiasi azione pur di convincerlo a unirsi agli Jaegers.

La sua fonte di gioia è la sofferenza che riesce a infliggere, che sia fisica o emotiva, ai suoi nemici: Esdeath non ha scrupoli nel sacrificare vite innocenti pur di conseguire i suoi desideri. Tuttavia, la spadaccina tratta i suoi subalterni con un'apparente benevolenza, consentendo loro di esercitare il libero arbitrio. Questa tattica si rivela astutamente efficace, poiché coloro che la servono diventano una forza offensiva imbattibile, ispirati da una lealtà e devozione intensa. Esdeath gioca un ruolo fondamentale nella trama di Akame Ga Kill, rappresentando la più grande minaccia dei Night Raid.

Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata anche a quest'altro cosplay di Esdeath da Akame ga Kill?