Akame ga Kill: un fedele cosplay di Esdeath creato da Jannet

Nel 2010, sulla rivista Gangan Joker di Square Enix, debuttò un manga di Takahiro e Tetsuya Teshiro. Il primo, uno sceneggiatore, aveva in pratica zero esperienza nel mondo dei manga, mentre il secondo, il disegnatore, aveva avuto qualche breve esperienza. Nonostante il loro esordio, riuscirono a rendere il manga di Akame ga Kill! un successo.

Nel corso della pubblicazione sulla rivista, durata fino al 2016, Akame ga Kill riscosse un notevole successo tra i fan, cosa che gli valse non solo vari spin-off e prequel in formato cartaceo, ma anche un anime disponibile su VVVVID. Quest'ultimo ha indubbiamente contribuito ad allargare la platea di pubblico di questo mondo fantasy e horror, rendendo i personaggi estremamente famosi.

Anche ad anni dalla conclusione, il pubblico ricorda Akame ga Kill e tutte le figure che hanno reso apprezzata questa storia. La cosplayer Jannet, che recentemente ha pubblicato un suo cosplay di Carnage dal mondo di Spider-man e Venom, ha deciso di omaggiare proprio uno dei personaggi nati in questo mondo.

In basso possiamo vedere il cosplay di Esdeath da Akame ga Kill realizzato da Jannet, con ben due post che mettono in risalto la sua figura in due pose diverse. Con oltre 10000 like l'uno, le foto sono state molto apprezzate. Pensate che abbia riprodotto fedelmente la donna dell'anime?