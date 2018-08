Akame ga KILL! ZERO si concluderà con l'uscita del decimo volumetto

Lo scorso sabato è stato pubblicato in Giappone il nono tankobon del manga intitolato Akame ga KILL! ZERO, il quale ha ufficialmente svelato che il fortunato prequel di Akame ga KILL! si concluderà con l’uscita dell’albo successivo.

Scritto da Takahiro e disegnato Kei Toru (Haganai - I Have Few Friends), lo spin-off di Akame ga KILL! è serializzato sulle pagine della rivista nipponica Big Gangan di SQUARE ENIX dal mese di ottobre 2013. In Italia, invece, l’opera è pubblicata da Planet Manga (Panini Comics), che finora ci ha proposto i primi cinque volumetti.



Questo sanguinoso seinen è ambientato alcuni anni prima dei fatti narrati in Akame ga KILL!. Incentrata sul personaggio di Akame, l’abile spadaccina al servizio dell’Impero, la storia racconta finalmente il triste e movimentato passato della fanciulla destinata a diventare il più valido componente del gruppo di assassini noto come Night Raid.

Scritto sempre da Takahiro, ma disegnato da Tetsuya Tashiro, il manga originale di Akame ga KILL! è stato serializzato dal 2015 al 2018 sulle pagine di Gangan Joker di SQUARE ENIX, concludendosi dopo quindici volumetti. In Italia l’opera è stata pubblicamente interamente da Planet Manga. Dal fumetto, inoltre, è stato tratto un anime di 24 episodi e trasmesso in Giappone nel 2014.