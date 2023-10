Akane-Banashi arriva in Italia: ecco perché il manga è già un successo

Akane-Banashi è uno dei manga in arrivo nel mese di ottobre in Italia. La serie ha debuttato per la prima volta nel 2022 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ed è, al momento, una delle nuove serie più apprezzate dal pubblico.

La serie ha attirato l'attenzione di alcuni importanti sensei, fra cui Eiichiro Oda autore di ONE PIECE e Hideaki Anno regista di Evangelion. Perché questa serie, così apparentemente semplice, ha già ricevuto tutto questo successo? L'originalità della sua storia, assieme a dei personaggi ben caratterizzati e una cultura tutta da scoprire, rende quest'opera una perla rara.

La storia comincia con un importante preambolo. Akane Osaki è figlia di un talentuoso rakugoka, ossia una persona che pratica l'arte del rakugo. In questa disciplina gli attori offrono un monologo, solitamente comico, ai propri spettatori, utilizzando le proprie abilità nella recitazione per ricreare diversi personaggi e scenari.

Dopo aver visto suo padre non poter inseguire il proprio sogno, Akane ha il desiderio di seguire le sue orme e diventare la miglior rakugoka del suo tempo. Tuttavia, la strada non è semplice dal momento che, generalmente, è una disciplina eseguita prettamente da uomini, ma lei sa di avere la stoffa necessaria per poter raggiungere i suoi obiettivi.

La serie manga giapponese è stata scritta da Yuki Suenaga e illustrata da Takamasa Moue e per entrambi è la loro prima vera opera, oltre che il primo grande successo. Ha già ricevuto un grande riscontro da parte del pubblico, venendo nominata per diversi riconoscimenti importanti come il Next Manga Award 2022, il 16° Manga Taishō e il 47° Kodansha Manga Award.