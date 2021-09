Gli Akatsuki di Naruto diventano gli Espada di Bleach: il fantastico crossover di un fan

L'Akatsuki è uno dei gruppi più iconici del mondo dei manga shonen. Inseriti in Naruto da Masashi Kishimoto, per lungo tempo sono stati gli antagonisti principali. Molti di loro si sono scontrati con i protagonisti dell'opera e quindi li abbiamo visti spesso. Ma anche in Bleach, diretto concorrente di Naruto, abbiamo visto un gruppo importante.

In una delle saghe più epiche del manga di Bleach abbiamo fatto la conoscenza degli Arrancar, degli Hollow che si sono evoluti grazie all'intervento di Sosuke Aizen. Tra questi, i dieci più forti erano conosciuti come Espada, individui in possesso di una forza straordinaria e che sono stati i nemici più tosti da sconfiggere per Ichigo e gli altri shinigami.

Cosa succederebbe se unissimo i personaggi dell'Akatsuki di Naruto agli Espada di Bleach? La risposta l'ha data D_NOT_So_Good_Artist su Instagram che ha caricato una fan art ottimamente realizzata. Ricalcando lo stile di Tite Kubo, ha ripreso i personaggi di Naruto e li ha reinventati come Espada. In basso abbiamo l'immagine in questione con un Hidan numero 10, Sasori numero 9, Deidara numero 8 e così via. Cosa ne pensate di questa proposta crossover tra Naruto e Bleach molto particolare ma ben studiata e prodotta?

Anche i personaggi di Dragon Ball si sono uniti all'Akatsuki in un crossover, mentre la storia di Bleach prosegue con un nuovo arco.