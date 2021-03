Akebi's Sailor Uniform: annunciato l'adattamento animato del manga edito da J-POP

Shueisha, editore giapponese dell'opera, ha diffuso la notizia di una trasposizione animata per il manga di HIRO Akebi's Sailor Uniform. Scopriamo insieme i dettaglia attualmente rivelati riguardanti lo staff che parteciperà alla produzione.

La serie del 2016, che attualmente conta sette volumi, è ancora in corso di pubblicazione su Tonari no Young Jump e ad oggi ha già venduto oltre 500 mila copie. Essa approfondisce la crescita di Akebi Komichi che insieme ad altre ragazze frequenta la prestigiosa accademia femminile Roubai. Il manga è giunto in Italia grazie a J-POP, etichetta di Edizioni BD che ha recentemente festeggiato il quindicesimo anniversario, e presto vedrà la luce anche un anime ad esso dedicato.

A dirigere il nuovo prodotto ci sarà Miyuki Kuroki, già conosciuta per essere la regista di Her Blue Sky, film che conquistò persino Makoto Shinkai. Assieme a lei collaboreranno Rino Yamazaki, per la sceneggiatura, e Megumi Kouno, come character designer. Entrambi in passato erano parte dello staff che lavorò a DARLING in the FRANXX.

Lo studio d'animazione a cui è affidata la produzione è CloverWorks e purtroppo attualmente non si conoscono dettagli riguardanti i membri del cast, in calce alla news è però possibile osservare la protagonista tramite un primo video promozionale.

Cosa ne pensate di questo anime? Siete interessati alla visione? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.