Akebi's Sailor Uniform: Data di uscita, trailer e cast dell'anime di Hiro

Sono passati diversi mesi dall'annuncio della trasposizione animata di Akebi's Sailor Uniform, vediamo quindi il primo materiale promozionale dedicato allo show su cui è al lavoro lo studio CloverWorks.

In calce alla notizia trovate il trailer di Akebi's Sailor Uniform, insieme ad un poster dedicato alla protagonista. Alla fine del filmato è presente anche una scritta che rivela quando andranno in onda le puntate dello show: la serie sarà infatti disponibile in Giappone a partire da gennaio del 2022, anche se per ora non conosciamo il giorno di inizio della prima stagione. Come avevamo già annunciato precedentemente, alla regia della serie sarà presente Miyuki Kuroki, conosciuta per il suo lavoro in DARLING in the FRANXX.

Nell'anime seguiremo la vita di Komichi Akebi, protagonista che sarà doppiata da Manatsu Murakami, giovane studentessa il famoso istituto Roubai. Il cast comprende anche Sora Amamiya, Akari Kito e Shion Wakayama, mentre le musiche sono state composte da Kana Utatane. Il manga di HIRO è pubblicato in Italia da JPop con il titolo "La Divisa Scolastica di Akebi", in particolare sono già disponibili i primi otto volumi. Infine se cercate notizie su altre opere in arrivo nei prossimi mesi, vi segnaliamo che nelle scorse settimane è stato annunciato l'anime ispirato a Reincarnated as a Sword.