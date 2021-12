Akebi's Sailor Uniform, svelata una nuova key visual e la data d'uscita dell'anime

Durante il mese di marzo di quest'anno è stato annunciato l'anime di Akebi's Sailor Uniform. Tratto dal manga di HIRO, edito in Italia da JPop con il titolo "La Divisa Scolastica di Akebi", Akebi's Sailor Uniform è uno slice of life che parla della vita scolastica di Akebi in una prestigiosa scuola media per ragazze.

Nel primo trailer di Akebi's Sailor Uniform abbiamo avuto modo di vedere le prime animazioni create dallo studio CloverWorks. L'anime è diretto da Miyuki Kuroki, regista di Her Blue Sky, e supervisionato e scritto da Rino Yamazaki. Troviamo poi Megumi Kouno al character design e Kane Utatane alla composizione della colonna sonora.

Nel sito ufficiale dell'anime di Akebi's Sailor Uniform è stata pubblicata una nuova key visual, dove vediamo la protagonista Akebi, con un espressione sognante sul viso, rivolgere lo sguardo verso la finestra. Sotto di lei, la sua amica Erika Kizaki trattiene una risatina mentre guarda proprio in direzione di Akebi. In fondo alla key visual è presente anche la data della premiere dell'anime, fissata per l'8 gennaio 2022 in Giappone.

Akebi's Sailor Uniform andrà in onda sui canali Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, BS11 e MBS. Ecco quindi una nuova trasposizione anime per tutti gli amanti delle commedie scolastiche.