Akebi's Sailor Uniform: Trailer inedito per l'anime di Cloverworks

Abbiamo visto una prima key visual di Akebi's Sailor Uniform, ecco quindi il nuovo trailer dedicato alla serie ispirata all'omonimo manga di Hiro su cui sono al lavoro gli animatori dello studio CloverWorks.

Trovate il filmato, caricato su YouTube dal canale dedicato alla serie animata, in calce alla notizia. Il video, dalla durata di tre minuti, ci permette di dare un primo sguardo al lavoro di CloverWorks, impegnati a trasporre per il piccolo schermo l'opera scritta e disegnata da Hiro. Il sito ufficiale dell'anime rivela anche nuovi dettagli della serie, tra cui l'elenco di altri doppiatori:

Yuwa Akebi doppiata da Kana Hanazawa

Kao Akebi da Misaki Kuno

Sato Akebi da Satoshi Mikami

Miki Fukumoto da Shuka Saito

Come sapete, in Giappone Akebi's Sailor Uniform andrà in onda a partire dal prossimo 8 gennaio, mentre non conosciamo ancora quando sarà disponibile in Occidente. Per chi non conoscesse il manga, racconta la storia di Komichi Akebi, giovane ragazza iscritta al prestigioso istituto femminile di Roubai. In Italia l'opera è conosciuta con il titolo "La divisa scolastica di Akebi" ed attualmente sono disponibili i 9 volumi editi da J-Pop che compongono il manga, che è ancora in corso. Se non lo avete ancora visto, ecco il primo trailer dedicato a Akebi's Sailor Uniform.