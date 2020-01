Aki Toyosaki mostra la bellezza del doppiaggio giapponese nel live dub di Cautious Hero

Aki Toyosaki, la famosa doppiatrice giapponese classe '86, ha mostrato nello speciale televisivo di fine anno della rete televisiva NHK la ragione per cui il doppiaggio originale degli anime è ritenuto, ancora oggi, come assolutamente inarrivabile persino da una grossa parte della fan base occidentale.

La trentenne di Tokushima ha infatti doppiato, in un solo take e di fronte al pubblico, l'incontro tra la giovane dea Restarte e il guerriero Seiya in Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious. Toyosaki ha prestato la sua voce alla giovane dea per tutti e dodici gli episodi della prima stagione dell'anime, distribuito in Italia da VVVVID dal 2 ottobre al 29 dicembre 2019.

In Italia come in molti altri Paesi, il doppiaggio giapponese viene spesso preferito a quello nostrano, ritenuto a tratti meno affidabile. Nonostante si tratti di due servizi di altissima qualità infatti, il secondo deve, di tanto in tanto, effettuare qualche piccola modifica durante la fase d'adattamento per non perdere la sincronia con il labiale.

E voi cosa ne pensate? Doppiaggio giapponese o italiano? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui la serie avesse destato il vostro interesse invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Cautious Hero.