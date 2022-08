Akiba Maid War: teaser, poster e premiere per l'anime originale di Cygames e P.A. Works'

Attraverso il sito web ufficiale, è stato rivelato che Akiba Maid War debutterà nel corso del prossimo palinsesto autunnale. L’anime originale di Cygames e P.A. Works’ si mostra in anteprima in un folle filmato promozionale.

Tra le serie anime attese per il mese di ottobre 2022, i palinsesti faranno spazio anche a Akiba Maid War, un’opera originale co-prodotta da Cygames e P.A. Works’. La data da segnare sul calendario per il debutto di questa serie è il 6 ottobre, ma in rete è stato diffuso un teaser trailer che permette agli spettatori di viverne in anteprima le bollenti emozioni.

Akiba Maid War viene descritto dagli sviluppatori come un “anime per adulti sul lavoro delle maid” che, come possiamo vedere anche dalla clip promozionale, presenta scena censurate. Protagoniste della storia sono Nagomi Kazuhira, una donna che si trasferisce a Tokyo con il sogno di diventare una cameriera del quartiere di Akihabara, e Ranko Kazutoshi, ex cameriera da tempo lontana dal famoso quartiere elettronico. Accanto a loro ci saranno Yumechi, una cameriera molto abile con una caratteristica distintiva, e Shiipon, una cameriera anche troppo disinvolta con i clienti. Il manager del bar è un piantagrane costantemente coinvolto in vicende problematiche.

Presso lo studio d’animazione P.A. Works’, Soichi Masui dirigerà l’anime con Yoshihiro Hiki a supervisionare le sceneggiature e Manabu Nii a dirigere le animazioni. Se Chainsaw Man sarà uno dei migliori anime dell’autunno 2022, Akiba Maid War sarà uno dei più divertenti.