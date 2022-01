Akihiko Konda, la storia dell'uomo che ha portato alla cena di Natale una ragazza anime

Avete mai sognato di portare il vostro personaggio preferito a cena fuori? L'uomo conosciuto come Akihiko Konda non solo ha avuto questo privilegio, ma ha persino sposato la sua ragazza anime dei sogni. Ecco la storia di uno degli uomini più conosciuti nella cultura anime e manga.

La cultura delle waifu, letteralmente "moglie", è un fenomeno molto in voga in Giappone e che negli ultimi anni è stato utilizzato un po' come riferimento per la propria compagna ideale. Inoltre, in Giappone alla viglia di Natale e a San Valentino vi è la nota pratica della "cena con waifu", dove gli otaku single portano la propria beneamata in un ristorante.

Akihiko Konda è un uomo sulla trentina che ha sposato, sborsando quasi 20mila dollari, Hatsune Miku, una ragazza idol virtuale molto popolare in Giappone. In un'intervista, l'uomo aveva raccontato di essere stato bullizzato in passato da una collega di lavoro e che a causa di questo aveva perso interesse nelle donne. Decise così di sposare il suo personaggio anime preferito, Miku, nonostante il parere contrario della famiglia e di alcune persone a lui vicino. Konda rivelò di non aver ricevuto supporto soltanto da alcuni amici stretti ma soprattutto dalla community online. Per la cena di Natale, rispettando questa usanza giapponese otaku, Konda ha prenotato un tavolo ad un noto ristorante per due avvisando lo chef che avrebbe portato con sé sua moglie Miku. L'uomo ha ovviamente immortalato la piacevole serata con delle foto che hanno immediatamente fatto il giro del web.

