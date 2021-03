Akira: aperti i preorder per il Volume 1 della riedizione, il secondo arriva ad aprile

La nuova edizione di Akira firmata Planet Manga ha finalmente una data d'uscita ufficiale: 18 marzo 2021. Il primo dei sei Volumi che comporranno la riedizione è ora disponibile al preorder sul sito ufficiale per €20,90, e la casa editrice ha già confermato che il secondo vedrà la luce nel mese di aprile.

La nuova edizione proposta da Planet Manga è estremamente fedele all'originale, con la possibilità di sfogliare il manga da destra verso sinistra. Nel corso dell'ultimo anno vi abbiamo anticipato più volte che il prezzo di lancio sarebbe stato di €22 circa, ma effettuando il preorder in questo momento potrete godere di un piccolo sconto. In totale, quindi, la collezione completa con 6 Volumi da circa 350 pagine l'uno andrà a costarvi 125 euro.

Per i meno ferrati, ricordiamo che Akira è un manga cyberpunk scritto dal maestro Katsuhiro Otomo, considerato da molti come una delle pietre miliari della storia del fumetto giapponese. L'opera è arrivata nel belpaese nella prima metà degli anni '90 grazie a Glénat Italia e Planet Manga, ma per rendere l'opera più fruibile al pubblico occidentale le case editrici decisero di specchiare le pagine e modificare l'ordine di alcune vignette, pubblicando ben 38 Volumi. Questa nuova edizione, tuttavia, è assolutamente fedele all'originale, e farà sicuramente gola a tutti gli appassionati.

E voi cosa ne dite? L'acquisterete o no? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto vi lasciamo alle migliori uscite del 2021 di Planet Manga, tra cui figurano Fullmetal Alchemist, Kill la Kill, Blame e Konosuba.