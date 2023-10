Akira, l'autore tornerà per un nuovo manga: ecco le parole dello staff

Katsuhito Otomo è una leggenda nel campo dei manga. La sua opera di punta, Akira, è acclamata in tutto il mondo per aver dato vita al genere cyberpunk. Visto il grande successo, i fan sperano ancora in un nuovo manga dell'autore. Alcune indiscrezioni confermerebbero che il mangaka stia lavorando ad una nuova serie.

Nel 2022 si vociferava il ritorno di Katsuhiro Otomo in scena, con una nuova storia pronta a far appassionare i lettori. Questo martedì lo staff che collabora con il noto mangaka ha dato un grande annuncio ai suoi follower su X/Twitter.

Attraverso un post, lo staff ha condiviso uno scatto che mostra Kiyoko, personaggio di Akira, disegnata su una lavagna. Lì, la donna afferma: "Ho fatto un sogno in cui Otomo-sensei tornava a disegnare un nuovo manga". La foto è stata twittata con la frase: "Il sogno profetico di Kiyoko diventerà realtà". I fan di Akira sapranno molto bene che la scelta di questo personaggio non è affatto a caso.

In realtà, Otomo aveva già rivelato in diverse occasioni che stava pensando ad una nuova storia, ma non era mai stato affermato con certezza che avrebbe lavorato ad un manga inedito. In un'intervista del 2018, tenuta dalla rivista Big Comic di Shogakukan, rivelò che stava pensato a realizzare un manga completo, ma che i contenuti erano segreti.

Tuttavia, sempre nella medesima intervista, ha accennato ai numerosi problemi legati alla realizzazione di un nuovo manga. Com'è stato affermato da Otomo, quando provava a mettere matita su carta si sentiva come bloccato; nonostante ciò, trovava piacevole lavorare su una nuova storia da raccontare.

Otomo è un autore eccezionale: a confermare la tesi c'è stato anche l'attore Kenau Reeves che ha affermato il suo amore per Akira e anche ad un'altra grande opera che sicuramente conoscerete molto bene.