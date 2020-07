Akira celebra il 32esimo anniversario dall'esplosione della terza guerra mondiale

Oggi è il 32esimo anniversario dall'esplosione della terza guerra mondiale nel mondo di Akira. Il catastrofico evento si verifica nel 1988 con la completa distruzione della città di Tokyo, plasmandola nella versione futuristica presente nel manga e nella pellicola cinematografica.

Il film di Katsuiro Ohtomo rappresenta uno dei maggiori esponenti del genere cyberpunk nell'animazione giapponese. Il lungometraggio si concentra su un mondo nel quale si svolgono degli esperimenti genetici che sbloccano determinate capacità psichiche negli individui, uno dei quali è il protagonista Tetsuo.

Il film non si pone come un diretto adattamento del manga, ne rappresenta una versione parziale, e proprio per questo ritenuta da molti confusionaria. Se infatti aveste intenzione di approcciarvi per la prima volta al mondo di Akira, l'opera cartacea è probabilmente l'opzione giusta.

Se da una parte non godrete della splendida messa in scena del film, dall'altra le splendide tavole di Ohtomo non vi faranno rimpiangere la vostra scelta. Recentemente è stata realizzata una rimasterizzazione in 4K di Akira, che però ha sollevato più di qualche discussione.

Sembrerebbe infatti che l'eccessiva pulizia delle immagini abbia sortito una sgradevole perdita di dettaglio, sia nei paesaggi che nei modelli dei personaggi, provocando un diffuso effetto di sfocatura.

