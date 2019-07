Akira: un fan realizza un verosimile cosplay di Kaneda sulla sua iconica motocicletta

L'annuncio della nuova serie animata di Akira ha scosso positivamente gli animi dei fan dell'opera Cyberpunk, e uno di loro ha voluto omaggiarla con un cosplay di Kaneda in sella alla sua iconica motocicletta.

A rendere pubblica questa realizzazione è stato l'account Twitter di Funanimation, che colpito dall'ottimo lavoro del fan e in occasione dei nuovi annunci riguardanti il franchise, ha deciso di pubblicizzare l'opera di Katsuiro Otomo.

Il cosplayer in questione si chiama Effekted, e la sua rappresentazione di Kaneda è assurdamente verosimile. A colpire, in particolare, è la motocicletta sfoggiata dal fan, che riprende in tutto e per tutto l'aspetto di quella futuristica presente nel manga e nel lungometraggio.

Insieme all'annuncio della nuova serie animata, Kodansha ha dichiarato che ripubblicherà Akira e le altre serie di Otomo in una veste inedita. Le opere del maestro, specialmente quelle più datate, presenteranno delle tavole restaurate per renderle appetibili anche ad un pubblico più giovane.

Siamo curiosi di sapere se queste nuove versioni faranno capolino anche in Italia. Akira, per esempio, ha ricevuto un'edizione particolarmente corposa qualche anno fa e nonostante quella di Kondasha dovesse presentare un comparto grafico più curato, non c'è certezza che venga riproposta da qualche editore nostrano.

Ma non è finita qui, anche il lungometraggio del 1998 godrà di una rivisitazione venendo rimasterizzato in 4K. Non vediamo, quindi, l'ora di rituffarci nell'immaginario Cyberpunk di Akira con queste nuove edizioni per riscoprire un capolavoro immortale.

